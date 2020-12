Giá xăng dầu hôm nay 17.12.2020: Tăng vọt khi tồn kho giảm mạnh

Ngày 17.12, các hợp đồng dầu thô tiếp tục tăng. Dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng hơn 0,5%, giao dịch trên ngưỡng 48 USD/thùng; dầu Brent cũng giao dịch trên mốc 51 USD/thùng.

Giá dầu ngày 17.12 tăng trong bối cảnh giới đầu tư kỳ vọng Mỹ sẽ sớm triển khai gói hỗ trợ, kích thích kinh tế mới nhằm ngăn chặn đà suy thoái do Covid-19 gây ra. Ngày 16.12, Cơ quan thông tin năng lượng (EIA) của Mỹ công bố báo cáo dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần trước đã giảm 3,1 triệu thùng, cao hơn mức dự báo giảm 1,9 triệu thùng từ giới phân tích tham gia khảo sát của Reuters. Nhu cầu dầu của Mỹ đã giảm khoảng 13% kể từ đầu năm đến nay do đại dịch Covid-19. Đặc biệt, trong hai tháng 10 và 11, doanh số bán lẻ của Mỹ giảm liên tiếp do số ca mắc mới Covid-19 tăng liên tục. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cho rằng, không chỉ nước Mỹ, nhu cầu dầu toàn cầu suy yếu và nếu phục hồi, phải mất một thời gian nữa, đặc biệt nhu cầu nhiên liệu dùng cho máy bay sang năm sau vẫn khó phục hồi như trước.