Giá xăng dầu hôm nay 18.8.2021: Dầu thế giới giảm tiếp, doanh nghiệp trong nước lãi lớn

Ngày 18.8, giá dầu thô thế giới gần như đi ngang, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch ở ngưỡng 66,6 USD/thùng, dầu Brent ở mức 69 USD/thùng. Cả hai hợp đồng này đã giảm gần 1% trong phiên kết thúc khuya 17.8.

Theo Reuters, Nhật Bản - nền kinh tế lớn thứ ba thế giới - đã mở rộng tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và các khu vực khác hôm 17.8. Song song đó, Nhật Bản công bố các biện pháp mới ở 7 quận khác để chống lại sự gia tăng đột biến về số ca mắc Covid-19 đang có nguy cơ đe dọa hệ thống y tế quốc gia này. Các phân tích cho rằng, số ca nhiễm Covid-19 bùng phát trở lại ở một số quốc gia đang làm giảm hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng đối với các chuyến bay đường dài.

Bên cạnh đó, đồng USD tăng phiên thứ hai liên tiếp đã gây áp lực lên giá dầu, khiến mặt hàng này trở nên đắt hơn đối với những hàng hóa mua bằng các loại tiền tệ khác. Nhà phân tích thị trường cấp cao trên sàn giao dịch Oanda cho hay, mức hỗ trợ đối với dầu WTI của Mỹ là 65 USD. Nếu giảm thấp hơn, rất đáng lo ngại cho tình hình tăng trưởng trong những tháng tới.

Trong nước, loạt báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xăng dầu ghi nhận sự phục hồi và tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2021. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - chiếm xấp xỉ 50% thị phần nội địa - trong quý 2 có mức lãi ròng sau thuế hơn 1.510 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra một số công ty con, công ty liên kết kinh doanh nhiên liệu hàng không, hóa dầu, gas, bảo hiểm, ngân hàng của tập đoàn này đều có lợi nhuận tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái. 6 tháng đầu năm, Petrolimex đạt doanh thu hơn 84.880 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, lãi sau thuế cũng tăng vọt lên gần 2.250 tỉ đồng, vượt trội so với mức lỗ hơn 690 tỉ đồng so cùng kỳ năm trước.