Giá xăng dầu hôm nay 22.10.2020: Lao dốc 4% về dưới mốc 40 USD/thùng

Theo Reuters, Trung Quốc - nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, Trung Quốc - nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đang có một số động thái tăng mua vào trong tháng tới. Nhiều lô dầu thô nhập khẩu vào nước này đã cập cảng tồn đọng mấy tháng trước, nay đã được thông quan và dự kiến sẽ tiếp tục thông quan hết trong tháng này. Giá dầu hiện tăng gấp đôi (khoảng 20 USD/thùng) so với mức giá lao dốc vào tháng 4, khiến nhập khẩu dầu của Trung Quốc quý 4 dự kiến giảm so với quý 2 và quý 3. Các nhà phân tích cho rằng, đây là “tín hiệu tiêu cực” cho thị trường. Cũng theo Reuters, trong tháng 9, dựa vào dữ liệu nhập khẩu dầu cộng với sản lượng trong nước, công suất của nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc thấp hơn trước. Các nhà phân tích cho rằng, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong quý 4 có thể giảm từ 1,2 đến 1,7 triệu thùng/ngày so với mức nhập khẩu quý 3.