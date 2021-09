Giá xăng dầu hôm nay 24.9.2021: Vọt lên mốc 77 USD

Ngày 24.9, cả hai hợp đồng dầu tiếp tục tăng nhẹ khoảng 0,5% trong phiên. Dầu WTI giao dịch ở ngưỡng 73,6 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 76,9 USD/thùng. Kết thúc khuya 23.9, hợp đồng dầu WTI tăng 1,5% lên 73,3 USD/thùng; dầu Brent tiến 1,4% lên 77,25 USD/thùng.

Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng nhờ nhu cầu tăng và tồn kho dầu thô Mỹ giảm. Trên Reuters, ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group (Chicago, Mỹ), cho rằng việc thắt chặt nguồn cung từ các kho dầu toàn cầu và lo ngại về thiếu cung xảy ra vào mùa đông là lý do đẩy giá dầu lên. Tuy nhiên, theo vị này, thị trường nhiên liệu có thể đang được hỗ trợ thêm khi Mỹ có quan điểm cứng rắn hơn với Iran. Khả năng xuất khẩu dầu của Iran phụ thuộc một phần vào việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Trong nước, việc giãn cách theo Chỉ thị 16 được áp dụng tại 23 tỉnh thành, chiếm gần 2/3 lượng tiêu thụ xăng dầu của cả nước, khiến sản xuất, kinh doanh xăng dầu gặp khó. Nhiều cây xăng tại TP.HCM cho biết sản lượng bán ra chỉ đạt dưới 50% so với ngày thường, thậm chí có nơi giảm đến 70%, một số cây xăng tạm đóng cửa. Riêng tại Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil), tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu của doanh nghiệp trong tháng 8 giảm hơn 40% so với kế hoạch. Trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở nhiều tỉnh thành, sản lượng bán lẻ của PVOil giảm đến 80% tại TP.HCM và các tỉnh phía nam; giảm 60% tại Hà Nội; tổng nhu cầu thị trường giảm khoảng 40%. Tương tự, với Petrolimex, nửa đầu tháng 8, tổng sản lượng bán hàng của doanh nghiệp giảm 50% so với trước thời điểm bùng phát dịch giữa tháng 6.