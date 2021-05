Giá xăng dầu hôm nay 25.5.2021: Nhảy vọt hơn 3%

Ngày 25.5, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao dịch mức 66 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 68,5 USD/thùng. Cả hai hợp đồng này đều tăng mạnh khi kết thúc phiên 24.5, dầu Brent tiến 1,95 USD (tương đương 2,9%) lên 68,40 USD/thùng; dầu WTI cộng 2,36 USD (tương đương 3,7%) lên 65,94 USD/thùng.

Thị trường dầu thô có nhiều triển vọng khi nhu cầu tiêu thụ có xu hướng tăng nhờ các quốc gia tiến hành mở cửa du lịch trở lại. Đặc biệt, liên quan thông tin về nguồn cung dầu từ Iran trong tương lai, hãng tin Reuters cho hay, Iran và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc đang gia hạn thỏa thuận giám sát thêm 1 tháng nữa (do thỏa thuận giám sát trước đã hết hạn từ ngày 22.5). Điều này khiến nhà đầu tư thấy hoài nghi về khả năng Mỹ có thể sớm gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran, theo đó, nguồn dầu trên thị trường dồi dào hơn trong thời gian tới chưa có gì chắc chắn. Giám đốc Energy Futures tại Mizuho (Mỹ) nhận định, giá dầu ngày 25.5 tăng do kỳ vọng thỏa thuận mới với Iran ít có khả năng xảy ra hơn so với tuần trước.

Ngân hàng Goldman Sachs vẫn giữ thái độ lạc quan khi dự báo giá dầu sẽ tăng cho dù Iran được tăng xuất khẩu. Rằng nếu Iran khởi động lại hoạt động xuất khẩu vào tháng 10, dầu Brent có thể lên 80 USD/thùng trong mùa hè này. Thậm chí giả sử việc xuất khẩu của nước này khởi động lại từ tháng 7 thì dự báo giá dầu Brent vẫn sẽ đạt 80 USD/thùng vào quý 4 năm nay.

Trong nước, theo báo cáo từ Bộ Công thương, trong tháng 4, khai thác dầu thô đạt 1 triệu tấn, giảm hơn 7% so cùng kỳ, tính 4 tháng đầu năm, sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 3,6 triệu tấn, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020. Còn số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu dầu thô trong tháng 4 đạt hơn 198.000 tấn, giá trị gần 99 triệu USD, giảm 39% về lượng và giảm 39% về giá trị so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu dầu thô đạt hơn 1 triệu tấn, trị giá hơn 487 triệu USD, giảm hơn 40% về lượng, giảm gần 17% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Ngày 25.5, giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường trong nước như sau: xăng E5 RON92 18.426 đồng/lít, xăng RON95 19.531 đồng/lít, dầu diesel 14.774 đồng/lít, dầu hỏa 13.825 đồng/lít…