Giá xăng dầu hôm nay 26.6.2021: Trong nước tăng kỳ thứ 2 liên tiếp?

Theo dữ liệu từ Bộ Công thương, giá xăng thành phẩm trong 14 ngày qua (tính đến ngày 21.6) trên thị trường Singapore tăng cao hơn so với chu kỳ trước. Cụ thể, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 trung bình 78,88 USD/thùng, tăng khoảng 3,5% so với chu kỳ trước (kỳ tính giá ngày 11.6 là 75,68 USD/thùng); xăng RON95 là 80,28 USD/thùng, cũng tăng mức tương đương so với kỳ trước (kỳ tính giá ngày 11.6 là 77,21 USD/thùng).