Giá xăng dầu hôm nay 29.8.2021: Leo dốc 11%, tuần tăng cao nhất trong năm

Ngày 29.8, dầu thô ngọt nhẹ WTI đóng phiên ở mức 68,67 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu ở mức 71,67 USD/tuần. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá dầu WTI vọt 2,3%, dầu Brent tăng 2%.

Trên Reuters, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda Edward Moya, nhận định giá dầu tăng mạnh do các nhà đầu tư năng lượng đang đẩy giá dầu thô lên cao hơn với dự báo về sự gián đoạn sản lượng ở Vịnh Mexico. Đặc biệt, kỳ vọng ngày càng tăng khi cho rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) có thể phản đối nâng sản lượng tiếp do tác động nặng nề của biến thể Delta gần đây đối với nhu cầu dầu thô. Nhiều nền kinh tế vẫn đang hoạt động trong trạng thái “cầm chừng” do diễn biến phức tạp của biến thể Covid-19