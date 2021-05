Giá xăng dầu hôm nay 31.5.2021: Tăng nhẹ chờ cuộc họp nhóm OPEC+

Ngày 31.5, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI tiến 0,2% lên mức 66,5 USD/thùng, dầu Brent tiến 0,1% giao dịch mức 68,8 USD/thùng.

Theo dự kiến, ngày mai (1.6), liên minh dầu mỏ OPEC+ sẽ có cuộc họp định kỳ và tất nhiên nội dung liên quan sản lượng khai thác dầu của nhóm này sẽ được bàn đến trong bối cảnh nhu cầu dầu thô toàn cầu đang phục hồi mạnh. Chiến lược kéo dài giảm sản lượng khai thác dầu của nhóm OPEC+ đẩy giá dầu tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, thị trường đang lo ngại quanh việc Iran sẽ bán thêm dầu ra thị trường khiến đà tăng chững lại. Hiện Iran-Mỹ đang đàm phán thỏa thuận hạt nhân, nếu thành công, Iran có thể xuất khẩu khoảng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày ra thị trường thế giới.

Bên cạnh đó, giá dầu hôm nay (31.5) được hỗ trợ bởi nhiều nền kinh tế đã mở cửa trở lại và các quốc gia bắt đầu vào mùa cao điểm nắng nóng, theo đó nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong đó có dầu thô sẽ tăng. Tại Mỹ, dự kiến mùa lái xe năm nay sẽ tăng 60% (37 triệu người) so với con số 23 triệu người do ảnh hưởng đại dịch năm ngoái. Điều này khiến nhu cầu tiêu thụ xăng tăng vọt. Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết số lượng giàn khoan dầu và khí đốt đã tăng thêm 2 giàn lên 457 trong tuần tính đến ngày 28.5, mức cao nhất kể từ tháng 4.2020. Nếu so cùng kỳ năm ngoái, số giàn khoan đã tăng 156 giàn, tương đương tăng 52%.