Giá xăng dầu hôm nay 3.4.2021: Bật tăng nhờ 'cú hích' từ OPEC+

Ngày 3.4, dầu thô ngọt nhẹ WTI đóng phiên cuối tuần ở mức 61,24 USD/thùng (tăng 3,5% so với phiên trước), dầu Brent cũng lên mức 64,65 USD/thùng. Như vậy, trong tuần qua, giá dầu tăng khoảng 3%.

Một số thành viên trong liên minh này vẫn còn tỏ ra hoài nghi về tốc độ phục hồi của thị trường, song quyết định nâng sản lượng được coi là đánh dấu sự chuyển hướng về chiến lược dầu của OPEC do trước cuộc họp diễn ra, chính Ả Rập Xê Út cũng muốn kéo dài thêm chính sách cắt giảm sản lượng do thấy nhu cầu thị trường chưa đủ mạnh. Edward Moya, chiến lược gia thị trường của công ty nghiên cứu Oanda, cho biết quyết định tăng dần sản lượng của OPEC+ đã khiến “nhiều nhà đầu tư năng lượng bất ngờ”. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã đưa ra dự báo bi quan hơn về thị trường dầu, theo đó dự đoán có thể sẽ mất thêm 2 năm nữa nhu cầu toàn cầu mới phục hồi về các mức như trước đại dịch Covid-19

Báo cáo tổng kết tháng 3 và quý 1 năm nay của Bộ Công thương nhận định, thế giới có thể đứng trước cuộc khủng hoảng nguồn cung năm 2021 và giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục tăng cao hơn trong giai đoạn cuối năm nay. Ở trong nước, sản lượng dầu thô khai thác tháng 3 ước đạt 0,9 triệu tấn, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2020; khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 0,7 tỉ m, giảm 14,3%; khí hóa lỏng ước đạt 82.500 tấn, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Tính chung 3 tháng đầu năm 2021, sản lượng dầu thô khai thác ước đạt 2,7 triệu tấn, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2020; khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 2 tỉ m, giảm 16,1%; khí hóa lỏng ước đạt 228.400 tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ.