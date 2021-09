Giá xăng dầu hôm nay 8.9.2021: Đà giảm chững lại, dầu tăng nhẹ

Giá dầu ngày 8.9 được hỗ trợ bởi thông tin các chỉ số kinh tế tăng mạnh của Trung Quốc và sự gián đoạn nguồn cung tại Mỹ do cơn bão Ida gây ra. Theo Reuters, dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy, nhập khẩu dầu thô của quốc gia này trong tháng 8 đã tăng 8% so với tháng trước đó, xuất khẩu cũng bất ngờ tăng vượt dự báo. Ước tính xuất khẩu trong tháng 8 của Trung Quốc tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi nhập khẩu tăng 33,1%. Bên cạnh đó, cho đến ngày 6.9, 80% sản lượng dầu ở Vịnh Mexico vẫn chưa được khai thác trở lại sau khi bão Ida đổ bộ và tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực này từ hơn một tuần trước.