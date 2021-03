Giá xăng dầu hôm nay 9.3.2021: Rớt khỏi mốc 70 USD/thùng

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết điểm chứa bồn xăng tại một trong những cảng xuất khẩu xăng dầu lớn nhất thế giới đã bị tấn công bởi máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhắm vào trung tâm ngành công nghiệp dầu mỏ của Ả Rập Xê Út ngày 7.3, bao gồm cả cơ sở lớn của tập đoàn dầu mỏ quốc gia Saudi Aramco. Tuy cuộc tấn công không gây thiệt hại đến người song ảnh hưởng đến an ninh xuất khẩu xăng dầu, tự do thương mại thế giới, giao thông hàng hải và an ninh năng lượng thế giới. Các vụ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ Ả Rập Xê Út diễn ra sau khi Tổ chức các tổ chức xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) họp quyết định giữ nguyên phần lớn thỏa thuận cắt giảm sản lượng tháng tới.