Giá xăng dầu lại tăng sau 3 lần giảm nhẹ

Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa đưa ra quyết định điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ tính giá 15 ngày, kể từ 16 giờ 30 hôm nay, 2.7.

Theo cơ quan quản lý, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 2.7 có xu hướng tăng khá cao và lên mức 67,690 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92) - tức tăng 3,407 USD/thùng, tương đương +5,3% so với kỳ trước; 69,315 USD/thùng xăng RON95 (tăng 3,298 USD/thùng, tương đương +5,0% so với kỳ trước); 76,110 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 3,397 USD/thùng, tương đương +4,67% so với kỳ trước); 76,505 USD/thùng dầu hỏa (tăng 3,631 USD/thùng, tương đương +4,98% so với kỳ trước); 394,498 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (tăng 13,405 USD/tấn, tương đương +3,52% so với kỳ trước).

Do đó, liên bộ yêu cầu giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 xuống mức 200 đồng/lít (kỳ trước trích 300 đồng/lít); trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu vẫn ở mức 700 đồng/lít. Trong khi đó, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, liên bộ cho phép điều chỉnh tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON95-III tăng 383 đồng/lít; xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 292 đồng/lít; dầu hỏa tăng 326 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 105 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường là: Xăng E5RON92không cao hơn 19.653 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.517 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.949 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 15.937 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 15.220 đồng/kg.

Thời gian thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 16 giờ 30 ngày 2.7.2019. Và việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn hơn 16 giờ 30 ngày 2.7.2019.