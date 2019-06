Giá xăng dầu giảm lần thứ 3 liên tiếp

Theo liên bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 17.6 là 64,283 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92), giảm 9,007 USD/thùng so với kỳ trước; 66,017 USD/thùng xăng RON95, giảm 9,141 USD/thùng so với kỳ trước; 72,713 USD/thùng dầu diesel 0.05S, giảm 8,589 USD/thùng so với kỳ trước; 72,874 USD/thùng dầu hỏa, giảm 7,857 USD/thùng so với kỳ trước và 381,093 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S, giảm 33,301 USD/tấn so với kỳ trước.