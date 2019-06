Giá xăng dầu lại giảm nhỏ giọt

Liên Bộ Công thương - Tài chính vừa đưa ra quyết định điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ tính giá 15 ngày, kể từ 15 giờ hôm nay, 1.6.

Theo liên bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 1.62019 là 73,290 USD/thùng với xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON9, tức giảm 2,295 USD/thùng); 75,158 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,234 USD/thùng so với kỳ trước); 81,302 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 1,665 USD/thùng so với kỳ trước); 80,731 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,531 USD/thùng so với kỳ trước); 414,394 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (giảm 8,408 USD/tấn so với kỳ trước).

Do đó, liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 với mức 100 đồng/lít; tiếp tục nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu như hiện hành (300 đồng/lít).

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng E5RON92 là 398 đồng/lít (kỳ trước chi 457 đồng/lít); Không chi Quỹ bình ổn đối với xăng RON95 và các loại dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nêu trên, liên bộ quyết định điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng RON95-III giảm 380 đồng/lít; xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 220 đồng/lít; dầu hỏa giảm 197 đồng/lít; dầu mazút180CST 3.5S giảm 182 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng E5RON92 không cao hơn 20.219 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 21.219 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.394 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 16.225 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 15.354 đồng/kg.

Tại lần điều chỉnh gần nhất ngày 17.5, giá xăng dầu khi đó cũng đã giảm nhẹ với mức 592 đồng/lít RON95-III ; xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 81 đồng/lít; dầu hỏa giảm 203 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S giảm 466 đồng/kg.