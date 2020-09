Giá xăng dầu ngày 16.9.2020: Bão Sally cứu giá

Reuters đưa tin hàng loạt nhà máy lọc dầu cắt giảm sản lượng hoặc đóng cửa do ảnh hưởng bởi cơn bão Sally. Nhà máy lọc dầu Phillips 66 Alliance với công suất lọc 255.600 thùng/ngày đã đóng cửa hôm đầu tuần, nhà máy lọc dầu Shell cũng giảm sản lượng mạnh xuống mức tối thiểu 227.400 thùng/ngày… Báo cáo cho biết ước tính tổng sản lượng bị giảm vì bão Sally là từ 3 - 6 triệu thùng dầu trong khoảng 11 ngày.

Nhu cầu dầu sẽ phục hồi chậm hơn dự kiến trong năm tới và các kho dự trữ dầu đã tăng lên do nhu cầu giảm. OPEC cho biết tồn kho tại các quốc gia phát triển đã giảm 4,5 triệu thùng trong tháng 7 nhưng cao hơn 260 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm. Trong báo cáo, OPEC cũng thông tin sản lượng của các nước trong nhóm đã tăng 760.000 thùng/ngày lên 24,05 triệu thùng/ngày trong tháng 8, khi mức cắt giảm 9,7 triệu thùng/ngày nới lỏng còn giảm 7,7 triệu thùng/ngày từ ngày 1.8. Ước tính, tháng 8, sản lượng dầu khai thác lên tới 103% so với cam kết - tăng mạnh so với tỷ lệ 97% của tháng 7.