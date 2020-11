Giá xăng dầu ngày 2.11.2020: Tiếp đà lao dốc hơn 3% ngày đầu tuần

Ngày 2.11, một ngày trước bầu cử Tổng thống Mỹ, giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc không phanh. Dầu thô Mỹ giao tháng 12 lùi 1,2 USD, tương đương 3,3%, về 34,6 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 1.2021 cũng giảm mức tương đương, về 36,7 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh thị trường ghi nhận nguy cơ ngày càng rõ rệt về nhu cầu tiêu thụ dầu sụt giảm mạnh vì Covid-19. Sau khi một loạt các quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Bỉ… đã có lệnh đóng cửa nhiều nơi và lĩnh vực kinh tế, ngày 31.10, Anh đã công bố lệnh tái phong tỏa toàn quốc, còn Hy Lạp và Áo thì tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Nhiều biện pháp được triển khai đồng bộ nhằm ngăn chặn đà tăng của dịch Covid-19 trước mùa lễ hội cuối năm. Thế nên, nhu cầu tiêu thụ dầu thô đang đứng trước rủi ro giảm nhiều hơn tăng, trong khi nguồn cung dầu lại không ngừng tăng khiến nỗi lo cung vượt cầu ngày một lớn.

Trên thế giới, báo cáo lợi nhuận quý 3 của các tập đoàn dầu khí lớn tiếp tục rớt thê thảm. Shell (Hà Lan) ghi nhận lợi nhuận quý 3 giảm 80% so với cùng kỳ năm 2019 xuống còn 955 triệu USD. Tính chung 9 tháng, Shell lỗ ròng 17,67 tỉ USD so với lãi 14,9 tỉ USD cùng kỳ năm ngoái. BP (Anh) quý 3 vẫn lỗ 6,7 tỉ USD, tính chung 9 tháng tập đoàn này lỗ tới 21,66 tỉ USD so với lợi nhuận 4 tỉ USD cùng kỳ năm 2019. Total (Pháp) cũng chuyển giao nhiều lô dầu đang thăm dò của Tập đoàn cho Petrobas (Malaysia). Equinor (Na Uy) trong quý 3 lỗ ròng 2,13 tỉ USD so với 1,11 tỉ USD cùng kỳ năm trước. Còn Repsol (Tây Ban Nha) lỗ ròng 94 triệu euro trong quý 3, trong 9 tháng đầu năm 2020, khoản lỗ ròng của Repsol lên tới gần 2,6 tỉ euro.