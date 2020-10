Giá xăng dầu hôm nay 28.10.2020: Áp lực cung tăng, lao dốc tiếp 2%

Giá dầu ngày 28.10 giảm mạnh khi những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trên thị trường ngày càng giảm và dự trữ nguồn cung lại tăng. Đặc biệt, theo báo các của Cơ quan năng lượng Mỹ, tuần qua, dự trữ xăng tăng mạnh gần 2 triệu thùng, có thể do số ca nhiễm Covid-19 tăng, hạn chế nhu cầu đi lại. Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất dầu tại Mỹ tuy đang sụt giảm 3,2 triệu thùng/ngày so với hồi tháng 4, song báo cáo vẫn cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ cao hơn 10% so với mức trung bình trong 5 năm trở lại đây.