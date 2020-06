Giá xăng dầu ngày 2.6.2020: Tăng nhẹ trước khả năng tiếp tục giảm sản lượng

Cụ thể, dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 nhích thêm 10 cent, tương đương 0,28%, lên 35,53 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 8 thêm 13 cent, lên 35,92 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 8 thêm 11 cent, tương đương 0,29%, lên 38,43 USD/thùng; hợp đồng giao tháng 9 thêm 8 cent, lên 38,43 USD/thùng.

Trên MarketWatch, chuyên gia phân tích hàng hóa cấp cao tại Schneider Electric - ông Robbie Fraser nhận định, thị trường đang gia tăng những rủi ro mới, căng thẳng Mỹ - Trung leo thang cùng với tình hình ngày càng nghiêm trọng tại những thành phố lớn của Mỹ. Yếu tố "nghiêm trọng" được ám chỉ là tình trạng gia tăng bạo loạn, biểu tình, đập phá các cửa hàng… xảy ra tại nhiều bang của nước Mỹ. Số cửa hàng bị đập phá, cướp bóc, đốt cháy đã lên đến hàng ngàn. Trước đó, Tổng thống Donald Trump ngày 29.5 đã có bài phát biểu liên quan đến Trung Quốc , cho biết đã bắt đầu loại bỏ các chính sách ưu đãi dành cho Hồng Kông do Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới dành riêng cho đặc khu này. Trên Reuters và Bloomberg đều đưa tin, hiện Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nhà nước ngưng mua trên quy mô lớn một số mặt hàng nông sản từ Mỹ. Trước mắt là ngưng mua đậu nành và thịt heo nhằm đáp trả Mỹ can thiệp vấn đề Hồng Kông.