Giá xăng dầu ngày 28.4: Lao dốc xuống dưới ngưỡng 12 USD/thùng

Hưởng ứng 'Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19', ngày 23.4.2020, Công ty TNHH BEST Logistics Technology (Việt Nam) - thành viên của Tập đoàn BEST Inc. đã trao tặng 100.000 khẩu trang y tế cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.