Giá xăng dầu ngày 4.9.2020: Giảm sâu trong bế tắc

Theo MarketWatch, giá dầu ngày 4.9 tiếp tục bị xáo trộn do thị trường lo ngại nhu cầu dầu chậm cải thiện trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia đều ở mức âm và tỷ lệ phục hồi rất thấp, gặp nhiều khó khăn. Do tác động của dịch Covid-19, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đã tăng mạnh. Một báo cáo do công ty tư vấn việc làm và đào tạo Challenger, Gray & Christmas công bố ngày 3.9 cho thấy tình hình cắt giảm việc làm tại Mỹ từ đầu năm tới nay đã tăng vọt 231% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là một trong những lý do khiến thị trường giảm sâu hai ngày qua. Theo báo cáo này, các lĩnh vực hàng không, vận tải, những lĩnh vực có nhu cầu tiêu thụ năng lượng lớn, được ghi nhận là chịu tác động nặng nề nhất của dịch Covid-19.