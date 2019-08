Giá xăng dầu thế giới giữ đà tăng

Đầu giờ sáng nay (29.8, theo giờ Việt Nam), trên sàn New York (Mỹ), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI tăng 0,3% lên 55,9 USD/thùng so với giá đầu phiên hôm qua. WTI giao tháng 10 ở mức 55,86 USD/thùng, tăng 0,08 USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, giá dầu Brent tăng 0,6% lên 60,9 USD/ thùng, giao tháng 10 ở mức 60,58 USD/thùng, tăng 0,09 USD/thùng trong phiên và nếu so với cùng thời điểm đầu giờ ngày hôm qua, dầu Brent tăng tới 1,64 USD/thùng.

Trước đó, kết phiên giao dịch hôm 28.8, giá dầu thô trên sàn thế giới tiếp tục tăng hơn 1% sau khi dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh. Giá dầu Brent giao trong tháng 9 tăng 1,7% lên 60,5 USD/thùng. Cùng lúc, giá dầu WTI tăng 1,5% lên 55,7 USD/thùng.

Như vậy, sau khi giảm mạnh đến 2% ngày đầu tuần sau căng thăng thương mại Mỹ - Trung leo cao, giá dầu thế giới 2 hôm nay đã tăng trở lại và luôn duy trì đà tăng mạnh. Bên cạnh đó, thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến đã góp phần tác động đến yếu tố tăng giá này. Lượng dầu thô dự trữ của Mỹ theo thông tin trên Bloomberg đã giảm mạnh ở mức 11,1 triệu thùng trong tuần trước, trước đó, mức dự đoán chỉ giảm 2 triệu thùng. Giảm tồn kho do nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ đã giảm sâu trong 4 tuần qua. Trung bình mỗi ngày giảm nhập khẩu 7 triệu thùng.