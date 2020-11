Giá xăng dầu, thịt heo giúp kéo chỉ số tiêu dùng tháng 11 giảm

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, giá xăng dầu trong nước giảm theo giá nhiên liệu thế giới ; giá điện, nước sinh hoạt giảm do nhu cầu tiêu dùng không cao trong mùa mưa là những yếu tố làm chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,01% so với tháng trước. Trong đó, có 3/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm. Nhóm giao thông giảm nhiều nhất với 0,47% do ảnh hưởng của đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào 3 thời điểm: ngày 27.10, ngày 11.11 và đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào ngày 26.11 đã làm chỉ số giá xăng, dầu giảm 1,32% (tác động làm CPI chung giảm 0,05%). Bên cạnh đó, giá ô tô mới giảm 0,08%, ô tô đã qua sử dụng giảm 0,45% do các đại lý ô tô đưa ra nhiều gói ưu đãi để kích thích sức mua của người tiêu dùng ; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,06% kéo chỉ số giá tiêu dùng giảm.

Ngoài ra, số liệu cho thấy, chỉ số tiêu dùng nhóm hàng thực phẩm trong tháng 11 giảm 0,06% nhờ giá nhiều mặt hàng thiết yếu giảm sâu. Trong đó, theo thống kê, chủ yếu do giá thịt heo giảm lên đến 3,44%. Giá các sản phẩm chế biến từ thịt heo giảm (giá thịt quay, giò chả giảm 1,33%; nội tạng động vật giảm 1,74%; mỡ ăn giảm 5,25%). Giá các loại quả có múi như cam, quýt, bưởi giảm 3,32%, giá thịt gia cầm giảm 0,86%.

Các yếu tố trên góp phần kéo CPI tháng 11 giảm nhẹ. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, CPI đang tăng 1,48% và bình quân CPI bình quân 11 tháng năm 2020 tăng 3,51% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thống kê cũng cho rằng, lạm phát cơ bản tháng 11 tăng 0,03% so với tháng 10 và tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng năm 2020 tăng 2,43% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.