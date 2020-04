Giá xăng dầu giảm liên tục giúp CPI tháng 4 giảm mạnh

Nguyên nhân chủ yếu khiến CPI tháng 4 giảm nhờ giá xăng dầu giảm mạnh. 2 đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào ngày 29.3 và ngày 13.4 khiến chỉ số giá xăng, dầu giảm 28,48% (tác động làm CPI chung giảm 1,18%), giá gas giảm 19,74% (làm CPI chung giảm 0,24%) và giá dầu hỏa giảm 29,97%. Nhóm dịch vụ giao thông giảm nhiều nhất với 13,86% trong nhóm 6 mặt hàng, dịch vụ có chỉ số giá giảm. CPI bình quân 4 tháng đầu năm nay tăng 4,9% so với bình quân cùng kỳ năm 2019, còn CPI tháng 4 giảm 1,21% so với tháng 12.2019 và tăng 2,93% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ chỉ số CPI tháng 4 giảm đẩy lạm phát cơ bản trong tháng giảm 0,15% so với tháng trước và tăng 2,71% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 4 tháng đầu năm nay tăng 2,96% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.