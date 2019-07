Giá xăng lại tăng mạnh từ 17 giờ chiều nay

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 17.7 có xu hướng tăng khá cao và lên mức 72,109 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,419 USD/thùng, tương đương +6,53% so với kỳ trước); 74,503 USD/thùng xăng RON95 (tăng 5,188 USD/thùng, tương đương +7,48% so với kỳ trước); 77,925 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 1,815 USD/thùng, tương đương +2,38% so với kỳ trước); 78,316 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,811 USD/thùng, tương đương +2,37% so với kỳ trước); 430,891 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (tăng 36,393 USD/tấn, tương đương +9,23% so với kỳ trước)

Do đó, liên bộ yêu cầu giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 xuống mức 100 đồng/lít (kỳ trước trích 200 đồng/lít), trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng RON95 và các mặt hàng dầu là 500 đồng/lít (kỳ trước 700 đồng/lít).

Trong khi đó, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, liên bộ cho phép điều chỉnh tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92 tăng 626 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 718 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 48 đồng/lít, dầu hỏa tăng 22 đồng/lít và dầu mazút180CST 3.5S tăng 760 đồng/kg

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: xăng E5RON92 không cao hơn 20.279 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 21.235 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.997 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 15.959 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 15.980 đồng/kg.