Giá xăng tăng nhẹ từ 15 giờ chiều cuối năm 2019

Cơ quan quản lý vừa cho phép điều chỉnh giá xăng E5RON92 tăng 152 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 104 đồng/lít và dầu diesel 0.05S tăng 528 đồng/lít, kể từ 15 giờ hôm nay, 31.12.

Theo liên bộ Công thương - Tài chính, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 31.12 có nhiều biến động mặc dù tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng chung là tăng, nhất là đối với các loại dầu.

Cụ thể: 71,826 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,17 USD/thùng, tương đương +1,65% so với kỳ trước); 75,091 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,58 USD/thùng, tương đương +0,78% so với kỳ trước); 80,176 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 4,26 USD/thùng, tương đương +5,62% so với kỳ trước); 79,870 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,56 USD/thùng, tương đương +6,05% so với kỳ trước); 294,622 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (tăng 42,791 USD/tấn, tương đương +16,99% so với kỳ trước).

Do đó, cơ quan quản lý quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 trích lập ở mức 400 đồng/lít và dầu mazút trích lập ở mức 300 đồng/lít.

Cùng với đó, chi Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 150 đồng/lít.

Sau khi thực hiện trích và chi Quỹ Bình ổn như trên, cơ quan quản lý cho phép điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92 tăng 152 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 104 đồng/lít, dầu diesel 0.05S tăng 528 đồng/lít, dầu hỏa tăng 569 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S tăng 562 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 19.881 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 20.990 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.591 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 15.585 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S không cao hơn 11.920 đồng/kg.