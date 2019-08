Giá xăng thế giới bất ngờ tăng mạnh

Tính đến đầu giờ sáng nay (10.8), trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 9 dừng mức giá 54,27 USD/ thùng, tăng 1,73 USD/ thùng trong phiên và so với đầu giờ sáng hôm qua tăng 1,67 USD/ thùng. Giá dầu Bent giao tháng 10 dừng mức 58,28 USD/ thùng, tăng 0,90 USD/ thùng trong phiên và tăng 0,81 USD/ thùng so với đầu giờ hôm qua.

Chuyên gia xăng dầu phân tích, giá xăng hôm nay tăng do trước đó, phiên giao dịch ngày 9.8 trên thị trường châu Á có thông tin Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ cắt giảm sản lượng, kết hợp khả năng Trung Quốc giảm nhập dầu thô từ Mỹ. Cả hai thông tin này đang “tiếp sức” cho thị trường xăng dầu thế giới tăng vào đầu giờ ngày hôm nay.

Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới và cũng là khách hàng mua dầu lớn của Mỹ. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ cuộc thương chiến Mỹ-Trung đã tác động mạnh lên giá xăng dầu thế giới, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp 10% thuế lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ tháng 9 năm nay.

Tại kỳ điều chỉnh giá xăng dầu ngày 1.8, xăng giảm 300-400 đồng/ lít Ngọc Dương