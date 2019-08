Giá xăng giảm từ 300 - 400 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay

Theo cơ quan quản lý, bình quân giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1.8 như sau: 70,028 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5 RON92) giảm 2,081 USD/thùng, tương đương -2,886% so với kỳ trước); 72,899 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,604 USD/thùng, tương đương -2,152% so với kỳ trước); 78,114 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 0,189 USD/thùng, tương đương +0,242% so với kỳ trước); 78,389 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,073 USD/thùng, tương đương +0,093% so với kỳ trước); 429,078 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (giảm 1,813 USD/tấn, tương đương -0,421% so với kỳ trước).

Liên bộ quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON92 ở mức 100 đồng/lít (như kỳ trước). Tương tự, việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu cũng ở mức 500 đồng/lít như trước. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, cơ quan quản lý cho phép điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 giảm 377 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 316 đồng/lít; dầu diesel 0.05S tăng 26 đồng/lít; dầu hỏa tăng 7 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S giảm 53 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá sau: xăng E5 RON92 không cao hơn 19.902 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.919 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 17.023 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 15.966 đồng/lít; dầu mazút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.927 đồng/kg.