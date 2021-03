'Giải mã' cơn sốt ảo lan đột biến

Những thông tin này xuất hiện rầm rộ, tràn lan trên mạng xã hội đã dấy lên các nghi vấn về những cây lan VAR này có đúng là giá trị thực hay chỉ là chiêu trò để tạo lòng tham, lôi kéo những người thiếu hiểu biết nhưng hám lời bỏ tiền tỉ vào mua để đầu tư.

Cây lan VAR trị giá 1.400 tỉ đồng do ghi... nhầm?

Ngày 15.3, dư luận dậy sóng trước thông tin một thương vụ chuyển giao cây lan VAR Ngọc Sơn Cước tại vườn lan VAR Đất Mỏ (Mạo Khê, TP.Đông Triều, Quảng Ninh) với giá trị lên đến 288 tỉ đồng. Trong đó riêng 1 cây Ngọc Sơn Cước đã có giá 250 tỉ đồng, một cây lan VAR 1 lá non Pleiku giá 20,5 tỉ đồng và một cây lan VAR 2 lá non Cờ đỏ với giá 18 tỉ đồng. Cũng trong ngày 15.3, vườn lan này còn chuyển giao thêm 1 cây lan VAR hồng Chương Chi với giá 15 tỉ đồng. Những thông tin này được chia sẻ trực tiếp trên Facebook và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của xã hội vì mức giá kinh ngạc của nó.

Tiền chất đống trên bàn trong các sự kiện chuyển nhượng lan VAR

Trước đó tại Hà Nam, ngày 12.3, một thương vụ chuyển giao lan VAR Bảo Duy 5 cánh trắng cũng gây xôn xao dư luận khi giá trị chuyển nhượng lên đến gần 19 tỉ đồng. Mọi hình ảnh về cây lan, số tiền, người chuyển nhượng được chia sẻ công khai trên mạng xã hội như cho thấy tính chân thực của cuộc chuyển nhượng. Hình ảnh một “đống” tiền mặt được chất đầy trên bàn, bên cạnh là chậu lan gây hoang mang cho rất nhiều người. Tương tự, ngày 11.3, tại TP.Đồng Xoài (Bình Phước) cũng diễn ra sự kiện chuyển nhượng lan VAR với giá trị lên đến 45 tỉ đồng.

Tại TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cũng đã diễn ra sự kiện chuyển nhượng lan VAR vào ngày 15.3 vừa qua. Trong đó, một cây lan Ngọc Sơn Cước có giá 12 tỉ đồng; ba cây lan Bạch Tuyết, mỗi cây dài 5 cm có giá tổng cộng hơn 8,6 tỉ đồng; một cây lan Hồng Á Hậu có giá gần 5 tỉ đồng và một cây lan Hồng Yên Thủy có giá 1,2 tỉ đồng. Tổng giá trị đợt chuyển nhượng lên đến gần 28 tỉ đồng. Một sự kiện khác cũng được diễn ra ở TP.Bảo Lộc với mức giá chuyển nhượng 69 tỉ đồng cho 2 loại VAR Bạch Tuyết và Hồng Minh Châu.

Nhưng choáng hơn cả là buổi chuyển nhượng một cây lan VAR Hồng Minh Châu có giá lên đến 1.400 tỉ đồng. Thương vụ này diễn ra giữa hai nhà vườn ở Thái Bình và Hòa Bình vào hôm 7.7.2020 thực sự quá sức tưởng tượng với nhiều người. Theo hình ảnh chia sẻ và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội suốt từ đó đến nay, tấm bạt trên sân khấu của cuộc chuyển nhượng đề giá chậu lan VAR lên đến 1.400 tỉ đồng. Trước “làn sóng” nghi ngại về việc “thổi” giá lan VAR, những người trong cuộc sau đó đã giải thích rằng do bên in ấn in nhầm giá trị lên tấm bạt cho sân khấu, bởi thực tế mức giá của cây lan Hồng Minh Châu chỉ 1,4 tỉ đồng.

Điều đáng nói, trên các giao dịch mua bán lan VAR được công bố, tiền mặt chất đống trên bàn. Những bao tiền lớn được người mua bán lan đổ tràn lan trên bàn, tạo cho người xem một cảnh choáng ngợp.

Đầu tư lan var lãi cấp số nhân!

Trong vai người chơi lan, chúng tôi tìm nhiều cách tiếp cận các ông chủ vườn lan VAR và những người đang chào mời nhà đầu tư dấn thân vào con đường kiếm tiền tỉ dễ như “móc cục kẹo từ trong túi ra” mà họ quảng bá. Sau nhiều lần “hẹn hò”, chúng tôi tìm đến gặp Luân, được giới thiệu là một nhà đầu tư, một người chơi lan VAR có tiếng ở TP.HCM. Khá vất vả chúng tôi mới tìm đến được nhà Luân ở đường Bưng Ông Thoàn (Q.9, TP.HCM). Tiếp chúng tôi là một thanh niên còn khá trẻ, thân hình vạm vỡ được giới thiệu là giáo viên dạy thể dục ở một trường công lập, sau đó đã nghỉ và hiện là huấn luyện viên ở một phòng tập gym có tiếng ở TP.HCM. Luân giới thiệu đã chơi lan được 3 năm và đang phát triển, đẩy mạnh dòng lan VAR khoảng 1 năm nay. Hiện nay anh đang đầu tư vào những dòng lan VAR “VIP” là Hồng Minh Châu, Bạch Tuyết... với giá khoảng 1 - 2 tỉ đồng/cm, loại lan VAR Mắt Ngủ có giá đến 3 tỉ đồng/cm. Nếu ít tiền hơn thì đầu tư dòng HO (Hiển Oanh - NV).

“Hiện nay có nhiều người mua để đầu tư. Nếu không có tiền có thể góp cổ phần cùng mua. Ban đầu anh có thể mua một vài cm, sau đó đem về chăm sóc. Bên bán sẽ bảo hành cho ra cây, nếu chết hoặc không ra hoa sẽ được bồi thường, đổi cây khác. Hồi trước tết, loại lan VAR Mắt Ngủ khoảng 1 tỉ đồng/cm, nhưng hiện nay đã tăng lên 3 tỉ đồng/cm. Cây non ra rất nhanh, anh chỉ cần mua về khoảng 1 tuần lễ là đã khác, khoảng 1 tháng là cây đã mọc được 16 cm. Mỗi cm bán khoảng 3 tỉ đồng, như vậy chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã có khoảng 46 tỉ đồng. Người ta nói ảo, nhưng tiền thiệt không chứ ảo gì. Nếu có tiền mua cây lớn, bộ rễ tốt, cây sẽ nhanh tăng trưởng. Tết em mua một cây HO giá 150 triệu đồng, sau 2 tháng em bán lời một khoản tiền lớn, trong khi cây mẹ vẫn còn giữ, tiếp tục ra mầm mới và bán tiếp. Mới cách đây chưa lâu có người đến mua lan cũng về đầu tư. Anh có tiền lớn nên đầu tư cây VIP, nhanh sinh lời...”, Luân tư vấn.

Buôn đất, ma túy cũng không lời bằng lan VAR? Hiền, được giới thiệu là một tay chơi lan VAR có tiếng ở TP.HCM. Vườn lan nằm trên sân thượng một căn nhà cấp 4 ở TP.Thủ Đức được Hiền thuê làm văn phòng công ty dịch vụ nhà đất, đồng thời là nơi ở. Hiền trước đây làm dịch vụ nhà đất nhưng hiện nay đã nghỉ, chuyển hẳn sang đầu tư, chơi lan VAR vì "chỉ trong năm qua đã lời mấy tỉ đồng, mua được xe ô tô Mercedes-Benz E200 có giá 2,6 tỉ đồng và 2 miếng đất ở Q.9 có giá khoảng 8 tỉ đồng", Hiền nói. Theo lời giới thiệu của Hiền thì vườn lan của anh gồm mấy chục dòng, đầy đủ các dòng lan VAR đang “hot” nhất hiện nay như: Mắt Trâu, Mày Ngài, Ngọc Minh Châu, Bạch Tuyết, Phú Thọ, H.O, Hồng Yên Thủy. Trong đó, cây Hồng Yên Thủy dài khoảng 2 m được Hiền định giá khoảng 2 tỉ đồng, một chậu Hồng Minh Châu chỉ dài 3 cm nhưng giá hơn 2 tỉ đồng, cây Bạch Tuyết dài khoảng 2 cm cũng được định giá khoảng 2 tỉ đồng. Khi chúng tôi hỏi Hiền về việc giao dịch các cây lan VAR hàng ngàn tỉ đồng có đúng giá trị không, Hiền khẳng định: "Đây là những cây lan VAR độc nhất vô nhị, ít giống nên ai cũng muốn chạm tới cái đỉnh trong giới chơi, muốn mình là số một. Chính vì vậy giá sẽ rất cao. Người ngoài nói là ảo nhưng trong giới chơi xác nhận là đúng". Cũng theo Hiền, đầu tư lan VAR bây giờ ngon hơn đầu tư nhà đất. "Đất ăn thua gì. Mà bây giờ nói chính xác chẳng có ngành nghề nào kiếm tiền nhiều bằng lan cả, không có ngành nghề nào so sánh kịp, khéo đi buôn ma túy cũng chả bằng. Ví dụ như chậu Bạch Tuyết nhỏ nhỏ em vừa nói 1 tỉ đồng, trong khi hồi 2 tháng trước em mua có 200 triệu đồng. Nhưng em vẫn chưa bán. Cây Hồng Yên Thủy đó, lúc em mua cách đây 1 năm là 22 triệu đồng, bây giờ tròn 1 năm em bán 2 tỉ đồng thì anh tính xem 1 cây em lợi nhuận gần 2 tỉ đồng. Nếu em có thì 10 cây, 20 cây như vậy là bao nhiêu tiền. Đất sao mà lại được cho nên em bỏ hết bên đất để làm lan thôi. Em nói thì anh phải tìm hiểu không lại bảo em nổ, nhưng thực tế là vậy”, Hiền thao thao bất tuyệt.