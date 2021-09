Giải pháp an toàn tài chính và bảo vệ sức khỏe mùa dịch

Đây là một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của người tham gia tại Talkshow online “Trao gửi đặc quyền, an yên cuộc sống” do Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) phối hợp cùng Prudential Việt Nam tổ chức.

Dịch Covid-19 bùng phát, ngoài vấn đề sức khỏe, dịch bệnh còn làm gián đoạn tới các nguồn thu nhập của hầu hết người dân, ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt hằng ngày. Làm sao để có nguồn tài chính vững vàng? Đầu tư vào đâu để sinh lời? Kênh đầu tư nào hiện được coi là ổn định, an toàn?... là những vấn đề được nhiều người đặc biệt quan tâm và bàn luận sôi nổi tại Talkshow online “Trao gửi đặc quyền, an yên cuộc sống” do PVcomBank và Prudential Việt Nam phối hợp tổ chức.

Giải đáp thắc mắc của người tham gia Talkshow, chuyên gia tài chính của PVcomBank đã phân tích hiện trạng của thị trường trong bối cảnh dịch bệnh, những yếu tố tác động tới thị trường, thời cơ và thách thức mà nhà đầu tư phải đối mặt. Theo chuyên gia, trước diễn biến phức tạp và ẩn chứa nhiều nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, thị trường sẽ cần thời gian dài nữa để có thể bình phục. Lúc này, đầu tư mạo hiểm không được nhiều người lựa chọn mà an toàn, bền vững mới là tiêu chí được hướng đến và trái phiếu được coi như một trong những kênh đầu tư đáp ứng được điều này.

Tại Talkshow, chuyên gia tài chính của PVcomBank đã gửi tới người tham dự những đặc quyền ưu đãi sản phẩm đầu tư trái phiếu PVBond. Đây được coi là giải pháp đầu tư phù hợp, thông minh và linh hoạt với các kỳ hạn đa dạng 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, giúp khách hàng bảo vệ tài chính trước rủi ro cuộc sống.

Trái phiếu PVBond mang đến nhiều cơ hội sinh lời cho các khách hàng

So sánh với các loại hình đầu tư khác, chuyên gia tài chính PVcomBank cho biết: trái phiếu PVBond có ưu điểm là khả năng sinh lời vượt trội so với tiền gửi tiết kiệm với mức lợi tức lên đến 8%/năm, khách hàng được miễn thuế và phí khi duy trì hợp đồng đầu tư tới ngày đáo hạn. Đây được coi là giải pháp đầu tư an toàn bởi PVBond được phát hành bởi các tổ chức uy tín, được PVcomBank thẩm định, có tài sản đảm bảo tại Ngân hàng và luôn được cập nhật tiến độ triển khai dự án. Đặc biệt, khi tham gia đầu tư trái phiếu đồng thời với tham gia mới hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ Prudential, lợi nhuận trên Hợp đồng Trái phiếu sẽ được tăng thêm tới 0,4%.

Nếu so với mức lãi suất huy động hiện chỉ ở mức 5,0-5,5% cho kỳ hạn dài trên 12 tháng thì kênh đầu tư trái phiếu với lãi suất 8% (hoặc có thể hơn khi khách hàng tận dụng việc sử dụng đồng thời sản phẩm bảo hiểm nhân thọ) sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhà đầu tư.

Ngoài việc dành sự quan tâm cho các vấn đề tài chính thời dịch, người tham dự Talkshow còn nhận được sự tư vấn tận tình từ chuyên gia y tế - PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhận định về việc chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn mùa dịch, PGS-TS-BS Thanh cho biết: Việc thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách và cách ly xã hội theo các Chỉ thị của Chính phủ là điều thực sự cần thiết để giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh, bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng. Bên cạnh đó, người dân cần ăn uống và nghỉ ngơi khoa học, giữ tinh thần lạc quan, thường xuyên tập luyện và thực hiện tiêm vắc xin theo đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Thêm một giải pháp để bảo vệ toàn diện cho bản thân trong mùa dịch nữa được chuyên gia tư vấn của Prudential Việt Nam giới thiệu tại Talkshow chính là bảo hiểm nhân thọ. Chuyên gia cho biết, rất nhiều bệnh lý phức tạp, nghiêm trọng đã được bảo hiểm nhân thọ chi trả, hỗ trợ hết mức khi cấp cứu. Cùng với ý thức phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm nhân thọ đã tạo ra lớp bảo vệ an toàn, giúp người dân thêm yên tâm về cả sức khỏe lẫn tài chính.

Sức khỏe và tài chính luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong cuộc sống. Đây cũng là điều mà PVcomBank đặc biệt chú trọng, hướng tới khi tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tài chính. Trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng mức độ nguy hiểm, phức tạp như hiện nay, việc đồng hành và chia sẻ đến từ các tổ chức tài chính sẽ giúp cuộc sống khách hàng thêm an yên. Việc nắm bắt kịp thời các ưu đãi và cơ hội đầu tư cũng là cách để người dân tạo dựng được nền tảng vững chắc, sẵn sàng bước qua đại dịch một cách nhẹ nhàng.