Giải pháp nào cho tình trạng ô nhiễm không khí trong nhà?

Ô nhiễm không khí - Nỗi lo không của riêng ai!

Ô nhiễm không khí được xem là một trong số nguyên nhân chính tạo nên tình trạng biến đổi khí hậu. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế thế giới WHO, mỗi năm Việt Nam có khoảng 60.000 người tử vong do bệnh về đường hô hấp liên quan tới ô nhiễm không khí, cao gấp 6 lần số ca tử vong do tai nạn giao thông. Còn trên phạm vi thế giới, khoảng 900.000 trẻ nhỏ tử vong do viêm phổi, 4% người già tại các quốc gia có thu nhập thấp mắc các bệnh về hô hấp, có nguy cơ bị mất trí nhớ... cũng do tình trạng ô nhiễm không khí trong nhà.

Không khí trong nhà thường có thể bị ô nhiễm gấp 2 - 5 lần so với không khí ngoài trời. Nấm mốc, lông động vật, khói bụi luẩn quẩn, bụi mịn, bụi vải siêu nhỏ, hóa chất bay hơi... được xem là những yếu tố gây nên tình trạng ô nhiễm không khí trong nhà. "Vì nhiều chất gây ô nhiễm này không mùi, bạn sẽ không biết rằng có gì đó không ổn cho đến khi bắt đầu gặp phải các triệu chứng", bác sĩ Payel Gupta của Trung tâm y tế SUNY Downstate (Brooklyn, Hoa Kỳ) phát biểu trên Forbes.

Giải pháp bảo vệ sức khỏe đến từ các chuyên gia điện lạnh Thái Lan

Không chỉ các tác nhân ô nhiễm mà điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng mạnh mẽ tới sức khoẻ con người. Năm 2020, Việt Nam ghi nhận nền nhiệt trung bình tại các vùng miền đều tăng cao so với nhiều năm trước. Làm thế nào để hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm trong nhà và góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe cho khách hàng đang là bài toán được đặt ra cho các hãng công nghệ điện lạnh thế giới. Vì thế, điều hòa không khí trở thành một công cụ đắc lực khi vừa tích hợp trọn vẹn công năng truyền thống vừa trở thành máy lọc không khí hiện đại, tiện dụng.

Trong vai trò là chuyên gia về các giải pháp khí hậu trong nhà, thương hiệu Casper đến từ Thái Lan đã giới thiệu các dòng sản phẩm điều hòa mới, hứa hẹn mang đến sự an tâm và thoải mái cho người sử dụng.

Điều hòa lọc bụi mịn PM2.5

Loại bỏ bụi siêu mịn, tăng cường bảo vệ sức khỏe là các tính năng được giới chuyên gia đánh giá cao có trong các dòng điều hòa Flagship GSC Series, Coupe Series (HC), Grand Turismo Series (LC). Tấm lọc bụi mịn PM2.5 bằng vật liệu đặc biệt cung cấp bởi hãng 3M trang bị trên dòng Flagship GSC Series được tích điện giúp hút và giữ các hạt bụi mịn không quay trở lại không khí, cùng khả năng chống nấm mốc tối đa.

Tấm lọc HEPA cấp H13 sử dụng trong điều hòa Coupe Series (HC) là các bộ lọc khí đạt tiêu chuẩn HEPA, một tiêu chuẩn về tỷ lệ hiệu quả trong việc lọc khí cho phép loại bỏ bụi mịn kích cỡ siêu nhỏ tới 0.3µm tới 99.95% theo chuẩn châu Âu, hoặc 99.97% theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, tấm lọc tĩnh điện được cấu tạo từ các sợi PP siêu nhỏ được tích điện nhằm ngăn chặn hiệu quả các loại bụi mịn, lông vật nuôi, xơ vải... trong không khí, vốn là các tác nhân chính gây ra các loại bệnh đường hô hấp cho con người được sử dụng cho dòng điều hoà Grand Turismo Series (LC) cũng mang lại hiệu quả không kém các model kể trên. Bên cạnh đó, tấm lọc tĩnh điện được cấu tạo từ các sợi PP siêu nhỏ được tích điện nhằm ngăn chặn hiệu quả các loại bụi mịn, lông vật nuôi, xơ vải... trong không khí, vốn là các tác nhân chính gây ra các loại bệnh đường hô hấp cho con người được sử dụng cho dòng điều hoà Grand Turismo Series (LC) cũng mang lại hiệu quả không kém các model kể trên.

Loại bỏ vi khuẩn, virus và hóa chất bay hơi độc hại

Thế mạnh của dòng điều hòa Convertible Series (KC) và Turismo Series (IC) lại là khả năng loại bỏ hóa chất bay hơi (VOC). Tấm lọc ứng dụng công nghệ xúc tác lạnh có cấu tạo đặc biệt nhằm phá hủy các hóa chất bay hơi độc hại trong không khí như formaldehyde, benzene… giúp không khí trong nhà luôn sạch và an toàn hơn.

Trong khi đó, dòng La-Casper (GC) lại nhận được sự quan tấm lớn từ người tiêu dùng bởi khả năng bổ sung Vitamin C cho không khí, loại bỏ mùi khó chịu và khí formaldehyde. Vitamin C giúp giữ ẩm cho da và tóc, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cũng như thúc đẩy sản sinh collagen trong da, tạo nên luồng khí có lợi cho sức khỏe, đem lại tâm lý thoải mái dễ chịu cho người dùng.

“Hiện nay, công nghệ đang giúp cho cuộc sống của con người tiện dụng và an toàn hơn. Casper định vị là một hãng sản xuất ứng dụng công nghệ cao để mang đến các dòng sản phẩm tiện nghi, đón đầu xu hướng, nâng cao chất lượng sống cộng đồng. Vì thế, khách hàng sẽ luôn thấy sự cải tiến trong mỗi dòng sản phẩm của Casper” - ông Nguyễn Trương Thành, Giám đốc Kinh doanh của Casper Việt Nam chia sẻ về định hướng của hãng.

Mùa hè 2021 đang đến gần. Với sự có mặt của các dòng sản phẩm vượt trội về công nghệ đến từ Casper - “Chuyên gia khí hậu trong nhà” , người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn tốt giúp giải tỏa nỗi lo vấn nạn ô nhiễm không khí hiện nay.

Cùng với các giá trị cốt lõi như tính năng tiết kiệm điện, hiệu năng làm lạnh cao, tiện dụng... việc tích hợp thêm tính năng lọc khí mạnh mẽ được hãng kỳ vọng mang tới trải nghiệm mới mẻ với bầu không khí trong lành tươi sạch.