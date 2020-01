Giảm giá, không lo 'chững' điện mặt trời áp mái

Cụ thể, mỗi kWh điện mặt trời áp mái trong bản dự thảo mới nhất giảm về 8,38 US cent/kWh (tương đương 1.940 đồng), thấp hơn 0,97 cent so với cơ chế áp dụng theo Quyết định 11 trước đây là 9,35 cent/kWh (tương đương 2.165 đồng). Mức giá này sẽ áp dụng trong 20 năm cho dự án điện vận hành trong giai đoạn 1.7.2019 - 31.12.2020. Giá chưa gồm thuế VAT và được điều chỉnh theo biến động tỷ giá VND/USD.

Trong bối cảnh nhiều ý kiến từ các tổ chức đề xuất giảm điện than, thậm chí ngưng hoàn toàn các dự án điện than mới, việc không còn giá ưu đãi dẫn tới lo ngại chững điện mặt trời áp mái, không đủ tiềm lực phát triển để thay thế điện than như kỳ vọng. Tuy nhiên, TS Nguyễn Duy Khiêm ( Trường đại học Quy Nhơn) - người tham gia lắp đặt nhiều dự án điện mặt trời lớn - khẳng định từ 8 cent/kWh trở lên, đầu tư điện mặt trời chắc chắn có lãi. Theo ông Khiêm, chi phí đầu tư thiết bị đầu vào của hệ thống điện mặt trời đang giảm dần. Một bộ inverter giá hiện nay trên thị trường đã giảm gần 10 triệu đồng so với chỉ cách đây 3 tháng và các công ty lắp đặt vẫn đang chào giá giảm xuống đối với tất cả các thiết bị. Đồng thời, khoa học công nghệ ngày càng phát triển, cùng diện tích một tấm pin, cách đây 3 - 4 tháng sản xuất được 350 W thì nay có thể cho ra tới 450 W.