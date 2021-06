Giám sát tiến độ góp vốn của doanh nghiệp đăng ký gần 22 tỉ USD

Thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH-ĐT), Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ghi nhận, trong tháng 5, có 2 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, đăng ký thành lập mới với tổng số vốn lên đến… 525.000 tỉ đồng (tương đương hơn 22 tỉ USD) tại TP.HCM.

Đây là số vốn thành lập quá lớn. Cả hai cùng đăng ký ngày 20.5.2021, có chung một nhà đại diện theo pháp luật tại TP.HCM.

Thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đăng ký lớn nhất là Công ty CP tập đoàn đầu tư công nghệ tự động toàn cầu (AUTO INVESTMENT GROUP) với vốn điều lệ lên tới 500.000 tỉ đồng. Công ty thứ 2 là Công ty CP Tập đoàn kinh doanh tự động toàn cầu (GAB GROUP).

Các ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty CP tập đoàn đầu tư công nghệ tự động toàn cầu Hai doanh nghiệp này đều có chung một người đại diện theo pháp luật, chung 3 cổ đông sáng lập và đều kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh chính là lập trình máy tính, sản xuất phần mềm. Bên cạnh đó là dịch vụ liên quan đến in ấn; bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm; sản xuất linh kiện điện tử; bán lẻ đồ điện gia dụng; tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính; xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.

Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Vũ Quốc Anh, sinh năm 1986, địa chỉ thường trú tại thành phố Thủ Đức (TP.HCM). 3 cổ đông sáng lập gồm: Ông Nguyễn Vũ Quốc Anh (sinh năm 1986) giữ chức vụ Tổng giám đốc nắm 99,999% cổ phần (499.998 tỉ đồng); Lưu Hữu Thiện (sinh năm 1993) và bà Nguyễn Thị Diễm Hằng (sinh năm 1993).

Các cổ đông cam kết góp bằng tiền mặt và hoàn thành trước 18.8.2021. Theo điều lệ của Công ty CP Tập đoàn đầu tư công nghệ tự động toàn cầu, các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Được biết, sau thông tin có doanh nghiệp đăng ký với số vốn cao đột biến, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã có văn bản gửi Sở KH-ĐT yêu cầu rà soát kỹ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của 2 doanh nghiệp nói trên, đảm bảo việc cấp đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt, cơ quan quản lý thuộc Bộ cũng chỉ đạo phòng đăng ký kinh doanh của Sở KH-ĐT TP.HCM theo dõi tiến độ góp vốn của 2 doanh nghiệp nêu trên theo quy định của luật Doanh nghiệp, cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để tăng công tác quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh công bố ngày 31.5 cho thấy, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 11.603 doanh nghiệp (tăng 8,2% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2020), số vốn đăng ký là 150.606 tỉ đồng (tăng 33,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020). Số vốn này chưa tính 2 doanh nghiệp đăng ký tại TP.HCM kể trên. Tính lũy kế 5 tháng đầu năm, cả nước có 55.769 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất trong giai đoạn 5 tháng đầu năm trong giai đoạn 2016 - 2021. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng năm 2021 là 1.753.416 tỉ đồng (tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 778.327 tỉ đồng (tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2020). Tất nhiên số vốn đăng ký thành lập mới 5 tháng cũng chưa tính vốn 2 doanh nghiệp kể trên.

Trước đó, vào tháng 1.2020, vốn đăng ký bình quân doanh nghiệp thành lập mới tăng đột biến vì một doanh nghiệp mới lập với số vốn 144.000 tỉ đồng (tương đương gần 6,5 tỉ USD), đăng ký hoạt động trong 59 lĩnh vực. Tuy nhiên, thông tin sau đó là công ty này được thành lập từ căn cước công dân giả và cơ quan quản lý đã thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.