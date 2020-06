Gian nan đào tạo phi công Việt

Phần đào tạo lý thuyết tại Việt Nam là tốt, nhưng do không có trường bay nên hằng năm chúng ta vẫn phải gửi phi công sang nước ngoài huấn luyện phần thực hành. Điều này không chỉ khiến chi phí đào tạo cao hơn khoảng 15% so với đào tạo trong nước, mà còn gây nhiều khó khăn trong quá trình kiểm soát chất lượng huấn luyện do học viên được tự chọn 1 trong số nhiều đối tác huấn luyện tại các nước. Cơ trưởng Nguyễn Nam Liên