Giao dịch bùng nổ, sàn chứng khoán HoSE 'giật đùng đùng'

Sự ức chế của nhà đầu tư tiếp tục trào dâng khiến phiên giao dịch sáng nay (1.6), khi mở cửa, HOSE đã xảy ra tình trạng lag, giật đùng đùng. Bảng giá giao dịch nhảy loạn xạ, không biết mức nào để đặt mua đặt bán. “Nhà đầu tư giao dịch như bị mù”, anh Đức (Cống Chèm, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) uất ức nói.

Anh Kiên (Chung cư Tràng An, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) cũng bày tỏ bức xúc tột độ khi cho biết, mấy ngày nay phải giao dịch trong tình trạng mò mẫm, cứ như "nhảy tango". “Phí, thuế nhà đầu tư nộp cao ngất ngưởng, còn hệ thống thì cứ trục trặc suốt ngày. Thế này thì bao giờ chứng khoán Việt Nam mới khá lên được”, anh Kiên ngán ngẩm.

Về diễn biến giao dịch sáng nay, thị trường chứng kiến 1 phiên giao dịch bùng nổ . Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE riêng trong buổi sáng lập kỷ lục 21.700 tỉ đồng, tăng gần 14% so với sáng hôm qua (31.5) và tăng 25,5% so với trung bình các buổi sáng một tuần gần đây.

Giá trị giao dịch tăng lên không ngừng, hôm sau cao hơn hôm trước, tuần sau lớn hơn tuần trước, khiến cho sàn HOSE bị nghẽn lệnh ngày càng sớm. Nếu như vài tháng trước, hệ thống đến khoảng 14 giờ chiều mới "đơ" thì trong vài phiên gần đây, HOSE "đơ" ngay từ đầu buổi sáng.

Một số nhà đầu tư phản ánh việc đặt lệnh mua bán ở HOSE nhưng không khớp, kể cả lệnh thị trường (MP).

Ở sàn Hà Nội (HNX) và thị trường UPCoM, các nhà đầu tư vẫn có thể giao dịch bình thường trong suốt buổi sáng, không gặp tình trạng tắc nghẽn. Giá trị khớp lệnh tại HNX trong sáng nay là 3.120 tỉ đồng, tăng 23% so với sáng hôm qua và cao hơn 33,5% so với trung bình các buổi sáng một tuần gần đây. UPCoM cũng ghi nhận 1.229 tỉ đồng khớp lệnh, tăng gần 8% so với tháng qua.

Trong thông báo gửi tới các công ty chứng khoán sáng nay, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết, nguyên nhân dẫn tới tình trạng này do giá trị giao dịch đã vọt lên mức quá cao (21.700 tỉ đồng), dẫn tới tình trạng báo động toàn hệ thống.

“Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước, HOSE công bố ngừng giao dịch ngày 1.6. Giá đóng cửa của ngày hôm nay là giá khớp lệnh cuối cùng trong buổi sáng", HOSE thông tin.

Một nguồn tin từ Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng xác nhận, tình trạng quá tải trên HOSE diễn ra liên tiếp trong mấy ngày gần đây do lượng giao dịch tăng cao đột biến. Các đơn vị chức năng đang nỗ lực để có thể khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Như vậy, chiều nay, sẽ chỉ còn sàn HNX và UpCom giao dịch.