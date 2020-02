Giao dịch giảm, giá nhà vẫn tăng

Đang có một thực tế là nhiều chủ đầu tư, giới đầu nậu lợi dụng tình trạng khan hàng để đục nước béo cò, thổi giá, đẩy giá kiếm lợi. Cách làm này sẽ khiến thị trường phát triển không bền vững vì những doanh nghiệp

làm ăn chụp giật như vậy sẽ bị tẩy chay Ông Lê Hoàng Châu

Cụ thể, trong năm 2019, bất động sản (BĐS) có khoảng 83.136 giao dịch, giảm 26,1% so với năm 2018. Nhưng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội vào quý 4/2019 tăng khoảng 0,54% so với cùng kỳ; giá nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2018. Tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 3,52% so với cùng kỳ, giá nhà ở riêng lẻ tăng khoảng 9% so với cùng kỳ. Có thể nhận thấy một “luật bất thành văn” là cứ dự án sau mở bán bao giờ giá cũng tăng hơn các dự án trước, bất kể bối cảnh thị trường thế nào.