Giao dịch lan đột biến: Không cơ quan nào kiểm tra, xác thực

Cho rằng những phi vụ giao dịch lan VAR được Thanh Niên phản ánh vừa qua đều chưa được kiểm chứng và trong đó thông tin ảo, lừa đảo là chính, GS-TS Bùi Chí Bửu, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam, khẳng định không có hoa kiểng nào mà giá trị được đẩy lên vài chục tỉ đồng như thông tin về lan VAR vừa qua. Những cá nhân đã dùng hình thức lan truyền thông tin trên mạng để thúc đẩy tâm lý đám đông. Thậm chí có những người lấy tên các giáo sư khoa học trong nông nghiệp để hô hào mua bán, đẩy giá để trục lợi. Việc này mang tính lừa đảo. Do lan VAR không nằm trong danh mục giống do nhà nước quản lý nên các trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng vật nuôi ở các tỉnh thành không vào cuộc kiểm tra. Tuy nhiên việc này cần phải được cơ quan quản lý về thương mại như công thương vào cuộc kiểm tra, tìm hiểu thực hư để đưa ra cảnh báo mạnh mẽ hơn, phòng ngừa những vụ lừa đảo phát sinh hoặc sau này có thể diễn ra với nhiều sản phẩm, dịch vụ khác.

“Tôi rất ngạc nhiên vì thời gian thông tin về giao dịch lan VAR tiền tỉ này kéo dài gần 2 năm nhưng không thấy cơ quan quản lý nào kiểm tra, xác thực đúng hay không. Tôi biết cũng có một số giao dịch nhưng giá trị còn thấp. Còn những phi vụ tiền tỉ thì chủ yếu là thổi giá”, GS-TS Bùi Chí Bửu nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, chuyên gia tư vấn chiến lược Đỗ Hòa, Giám đốc Công ty tư vấn Tinh hoa quản trị, nhận định vụ mua bán lan đột biến có dấu hiệu lừa đảo, bơm giá và giao dịch không thực tế. Bơm tiền vào, đẩy giá lên, kiểu kinh doanh đậm màu “đánh bóng”, chất tiền mặt thành núi, chụp hình quảng bá, tại sao cơ quan công an, thuế không vào cuộc ngay lập tức? Nếu công an và cơ quan quản lý thị trường kiểm tra, thấy có chuyện sử dụng chiêu trò thổi giá là lừa đảo rồi... Hoặc giả sử việc mua bán có diễn ra thực sự thì việc đóng thuế thu nhập thế nào? Nếu trốn thuế vẫn xử lý được. Trong trường hợp này, đụng đến vấn đề nào cũng vi phạm, vì mua bán cũng có luật cạnh tranh, có phải thích thổi giá lên trên trời vẫn được đâu nếu cứ giải thích thuận mua vừa bán. Đủ lý do để bắt, không trốn thuế thì lừa đảo.