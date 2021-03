Cơn sốt ảo lan đột biến: Giao dịch tiền tỉ là chiêu trò

Trao đổi với Thanh Niên , PGS-TS Đặng Văn Đông, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu rau quả - một trong những chuyên gia hàng đầu trong nghiên cứu và phát triển hoa lan, cho rằng những phi vụ giao dịch hoa lan đột biến trị giá hàng chục tỉ đồng vừa qua, chưa được kiểm chứng, nên không biết có thật hay không. Nhưng hiệu ứng của nó đã làm nhiễu loạn thông tin cũng như dư luận trong xã hội. Nếu chỉ nhìn qua những hình ảnh hoa lan đột biến đã thấy trên mạng trong các giao dịch hoa lan thì chưa chắc đã là lan đột biến từ sự “biến dị đột biến” mà còn có thể là do “biến dị tái tổ hợp” tức là do quá trình thụ phấn (do con người hoặc do côn trùng, gió) tạo ra những hạt lan lai. Từ đó tạo ra những cây lan mới, khác với đặc tính của cây bố mẹ, khác màu hoa của cây bố mẹ. Trong một số cây mà mọi người thường gọi “đột biến”, có thể có cả những cây thường biến (biến dị không di truyền) tức là cây chỉ khác biệt với cây gốc (hoặc cây mẹ) ở một số thời gian và môi trường nhất định. Sau đó nó sẽ trở về trạng thái, tính trạng ban đầu. Điều này lý giải tại sao một số cây ban đầu có màu hoa này, sau lại chuyển sang màu hoa khác.