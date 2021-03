Lan 'đột biến' hay 'đột tử' ?

Do diện tích trụ sở hiện hữu của công an 3 quận (cũ) không đủ, Công an TP.HCM sẽ đề xuất Thành ủy, UBND TP.HCM và Bộ Công an xây dựng trụ sở mới cho Công an TP.Thủ Đức.