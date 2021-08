Giao dịch thấp nhất trong 5 năm, giá bất động sản vẫn tăng

Cụ thể, tại TP.HCM, trong quý 2 nguồn cung rất hạn chế, nguồn cung sơ cấp giảm 25% so với quý trước. Hiện tại, có rất ít dự án mới và 10 dự án tạm dừng bán để điều chỉnh giá. Trong quý 2/2021 có lượng giao dịch và tỷ lệ hấp thụ thấp nhất trong 5 năm qua khi tổng lượng giao dịch giảm 36% so với cùng kỳ năm trước và giảm 5% so với quý trước.

Không chỉ căn hộ, nguồn cung sơ cấp hạn chế thúc đẩy giá bán trên thị trường thứ cấp tăng. Quận 7 có mức tăng cao nhất với 20% theo năm, và 13% trong các quận lân cận. Nguồn cung mới khan hiếm và thấp nhấp trong vòng 5 năm qua, nhà phố tiếp tục hấp dẫn trong bối cảnh này.

Tại Hà Nội, nguồn cung hạn chế dẫn đến giá chào bán sơ cấp trung bình là 1.625 USD/m2 tăng 7% so với quý 1/2021 và tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh lo lắng gia tăng do làn sóng Covid-19, các chủ đầu tư giảm quy mô mở bán dẫn đến nguồn cung giảm 13% so với quý trước và giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với phân khúc biệt thự, nhà liền kề, giá sơ cấp trung bình của biệt thự tăng 10% so với quý trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá trung bình của nhà liền kề tăng 11% so với quý trước và tăng 16% so với năm trước. Nhu cầu cao tại các khu vực trọng điểm, mất cân bằng cung - cầu và quá trình phát triển cơ sở hạ tầng sẽ tạo đà tiếp tục tăng trưởng.

Theo bà Võ Thị Khánh Trang, Phó giám đốc Bộ phận nghiên cứu Công ty Savills Việt Nam, lượng tiền dự trữ trong dân tiếp tục gia tăng, có thể nhận thấy rõ từ số lượng tài khoản chứng khoán mới mở, cũng như nhu cầu ngày một cao về sở hữu bất động sản nhà ở. Mặc dù vậy, việc thiếu hụt nguồn cung đang đẩy giá bán căn hộ tăng . Các nhà đầu tư có thể cảm nhận được sức ép của Covid trong dài hạn. Tỷ lệ căn hộ cho thuê trống tăng nhẹ với giá thuê giảm, nhưng giá nhà vẫn tăng 2%.