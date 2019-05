Giao thoa Đông - Tây trong kiến trúc Việt Nam

KTS Aldo G.Zoli Lo Prinzi Sinh năm 1960 tại Rome (Ý) Thành viên Hội Kiến trúc sư Rome (Ý) từ năm 1985 Giám đốc bất động sản Tập đoàn Polo Ralph Lauren Giám đốc quốc tế Công ty tư vấn DEGW Thông thạo 6 ngôn ngữ Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Trung Quốc. Giảng viên thỉnh giảng tại University of Montreal, Ecole des Ponts & des Chaussees - Paris Decartes (Pháp), trường Old Westbury, Manhattan Campusses, Học viện New York Insititute of Technology (Mỹ)…