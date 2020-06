Giữa 'bão' Covid-19, Vinaconex vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận 2020 tăng 104%

Ngày 29.6, Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam ( Vinaconex ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Trong năm đầu tiên hoạt động theo cơ cấu sở hữu không còn vốn nhà nước, Vinaconex vẫn đạt được những kết quả khá tích cực. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 9.891 tỉ đồng (hoàn thành 98% so với kế hoạch), lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2019 đạt 787 tỉ đồng (hoàn thành 106% so với kế hoạch và tăng 23% so với thực hiện năm 2018).

Đặc biệt, 2 lĩnh vực chính của Vinaconex là xây dựng và đầu tư kinh doanh bất động sản tiếp tục có những bước phát triển. Trong đó, Vinaconex Xây dựng (công ty do Vinaconex sở hữu 100% vốn điều lệ), dù mới thành lập được hơn 1 năm nhưng đã đạt doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng. Trong năm 2019, Vinaconex tiếp tục trúng thầu nhiều công trình xây lắp với giá trị lớn, tiêu biểu như: tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao Mikazuki (Đà Nẵng), dự án lọc hóa dầu Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu), nhà xưởng Goertek (Bình Dương)...

Về hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, bên cạnh việc thực hiện các dự án chuyển tiếp như dự án chung cư VINATA 2B, dự án chung cư 97-99 Láng Hạ, dự án chung cư 93 Láng Hạ,… Vinaconex trúng đấu giá nhiều dự án bất động sản lớn như dự án Tam Kỳ (Quảng Nam), dự án Tuy Hòa (Phú Yên)…

Vinaconex vẫn đặt mục tiêu tăng lợi nhuận dù chịu ảnh hưởng Covid-19 Ảnh Đình Trường

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 , cùng với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của các doanh nghiệp cùng ngành, Đại hội cổ đông Vinaconex vẫn đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất năm 2020 là 9.530 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2020 là 820 tỉ đồng, lần lượt bằng 96% và 104% so với thực hiện năm 2019.

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Vinaconex năm 2020 đạt lần lượt là 3.870 tỉ đồng và 803 tỉ đồng, tăng trưởng 10% so với thực hiện năm 2019. Kế hoạch cổ tức năm 2020 là 12%, bằng 200% so với thực hiện năm 2019.

Sau khi SCIC thoái vốn khỏi Vinaconex , Tổng công ty bị vướng vào cảnh bất đồng trong nội bộ các nhóm cổ đông lớn. Cổ đông lớn là An Quý Hưng và nhóm Cường Vũ, Star Invest không có tiếng nói chung và phát sinh việc kiện tụng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên tháng 6.2019, ông Đào Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex, cho biết: không có chuyện tẩu tán tài sản tại Vinaconex, không có chuyện tiền từ Vinaconex về An Quý Hưng; tiền mua cổ phần Vinaconex là do góp lại để mua; không có chuyện có ngân hàng phía sau để vay...