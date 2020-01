Giữa dịch Corona, nồng độ bụi mịn tại Hà Nội tăng gấp 10 lần khuyến cáo

Sáng ngày 31.1 (tức mùng 7 tháng Giêng), chỉ số chất lượng không khí (chỉ số AQI) mà AirVisual đo được tại Thủ đô Hà Nội ghi nhận màu đỏ quạch - mức xấu, có hại cho sức khỏe con ngưởi. AQI trung bình là 176.

Đáng chú ý, nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được tại Hà Nội là 104,3 µg/m3, vượt hơn 10 lần khuyến cáo 10,0 µg/m3, theo WHO và vượt gấp 5 lần mức quy chuẩn cho phép của Chính phủ Việt Nam.

Tại trạm đo 556 Nguyễn Văn Cừ, Q.Hoàn Kiếm, chỉ số AQI ghi nhận ở mức 198, tiệm cận mức màu tím - nguy hại cho sức khỏe. Đây cũng là nơi ô nhiễm không khí và chỉ số bụi mịn cao nhất TP.Hà Nội. Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại điểm đo này lên tới 146,7 µg/m3.

Cùng với những chỉ số chất lượng không khí ở mức kém, Thủ đô của Việt Nam đứng thứ 9 trong bảng xếp hàng các thành phố ô nhiễm không khí nhất toàn cầu.

Trong khi đó, những ngày sau tết sát cuối tuần, người dân chưa đổ hết về thành phố làm việc, lượng phương tiện giảm kéo theo chất lượng không khí tại TP.HCM cải thiện. Chỉ số AQI vào sáng sớm đạt 82 - mức màu xanh, mức tốt. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, không khí có dấu hiệu ô nhiễm hơn, chuyển về mức màu cam, không tốt cho đối tượng nhạy cảm, AQI = 103. Chỉ số bụi mịn PM2.5 đo được tại TP.HCM là 36,4 µg/m3, vượt 3 lần so với khuyến cáo của WHO nhưng vẫn thấp hơn 3 lần so với Thủ đô Hà Nội.

Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới WHO và Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế IARC đã cho thấy mối tương quan tỷ lệ thuận giữa mức độ ô nhiễm bụi không khí với tỷ lệ người mắc ung thư. Cụ thể, mật độ PM2.5 trong không khí tăng trên 10 µg/m3 thì tỷ lệ ung thư phổi tăng đến 36%.