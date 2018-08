Grab tố bị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa 'phân biệt đối xử'

Grab khẳng định luôn nghiêm túc tuân thủ đúng Quyết định 24 của Bộ GTVT, chỉ triển khai dịch vụ GrabCar kết nối hoạt động vận tải hành khách bằng xe hợp đồng điện tử tại 5 tỉnh, thành phố được thí điểm theo Đề án 24 đối với loại hình GrabCar, trong đó có tỉnh Khánh Hòa.

Grab đã nhiều lần gửi văn bản cũng như làm việc trực tiếp với Sở GTVT tỉnh xin được xem xét, hướng dẫn để công ty có thể triển khai thực hiện thí điểm Đề án 24 theo đúng quy định, trên cơ sở hướng đến lợi ích tốt nhất của người dân.

"Tuy nhiên, chúng tôi đã 9 lần gửi văn bản và làm việc với UBND, Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa nhưng đến nay, Grab vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể nào từ cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng cho rằng đang có sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp cùng hoạt động trong lĩnh vực cung cấp phần mềm hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng" - đại diện Grab nói.

tin liên quan Ứng dụng xe công nghệ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Khánh Hòa Theo Grab, Công văn số 2222 ngày 3.10.2017 của Sở GTVT báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa có nêu, từ tháng 4.2017 sẽ “cho dừng thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của Công ty TNHH GrabTaxi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, để tập trung cho hai đơn vị thí điểm khác là Công ty CP Ánh Dương Việt nam (Vinasun) và Công ty CP SUN Taxi với số lượng xe thực hiện là 100 xe”. Theo Grab, Công văn số 2222 ngày 3.10.2017 của Sở GTVT báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa có nêu, từ tháng 4.2017 sẽ “cho dừng thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của Công ty TNHH GrabTaxi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, để tập trung cho hai đơn vị thí điểm khác là Công ty CP Ánh Dương Việt nam (Vinasun) và Công ty CP SUN Taxi với số lượng xe thực hiện là 100 xe”.

Đồng thời, công văn này cũng kiến nghị “không bổ sung thêm các doanh nghiệp thực hiện đề án ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng đối với loại hình xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống”. Tuy nhiên, đến ngày 10.11.2017, Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa lại thống nhất cho phép Công ty CP Khai thác bến xe và dịch vụ vận tải Khánh Hòa ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng thông qua phần mềm ứng dụng kết nối EMDDI.

Điều này đã và đang cho thấy sự đối xử không công bằng của Sở GTVT tỉnh đối với các đơn vị triển khai thí điểm. Đồng thời, việc đơn vị này kiến nghị dừng hoạt động của GrabCar sau đó lại cho phép doanh nghiệp khác thực hiện thí điểm tại địa phương đã tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp cùng hoạt động trong lĩnh vực, đi ngược lại tinh thần “đảm bảo quyền bình đẳng cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận nguồn lực... và đầu tư kinh doanh” theo Nghị quyết của Chính phủ.

Đại diện Grab cho biết công ty vẫn đang làm việc tích cực với UBND và Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa để giải thích và xin hướng dẫn cụ thể trên cơ sở triển khai thực tiễn.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản khẩn về việc chấn chỉnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hỗ trợ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng và xe taxi của Công ty TNHH Grab do đơn vị này có nhiều sai phạm như: không thực hiện báo cáo kết quả hoạt động; không có trụ sở và đại diện pháp lý hợp pháp tại Khánh Hòa để phối hợp với địa phương triển khai thực hiện (hoạt động chui). Đặc biệt, từ ngày 8.4, GrabTaxi tiếp tục gia tăng việc cài đặt ứng dụng cho các xe có trọng tải dưới 9 chỗ ngồi không có phù hiệu (xe dù) và các xe do các Sở GTVT thuộc các địa phương khác cấp phù hiệu xe hợp đồng (chủ yếu xe do Sở GTVT TP.HCM quản lý), gây rối loạn trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe taxi nói riêng, vận tải khách bằng xe có trọng tải từ 8 chỗ trở xuống nói chung tại Khánh Hòa.