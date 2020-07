Hải quan nói gì vụ nhập 5 tỉ USD nhôm Trung Quốc?

Trước đó, phía hải quan Mỹ cho rằng công ty này đã gian lận chứng nhận xuất xứ (C/O) Việt Nam đối với hàng hóa là nhôm nhập từ Trung Quốc để xuất sang Mỹ nhằm lách thuế.

Liên quan tình hình gian lận xuất xứ, số liệu hải quan cho thấy đã thực hiện kiểm tra, điều tra xác minh 76 vụ việc, phát hiện 24 vụ việc vi phạm về xuất xứ hàng xuất khẩu; phối hợp với Bộ Công an điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu làm giả giấy C/O. Ngoài ra, lực lượng hải quan đã phát hiện vi phạm xuất xứ 4 DN lắp ráp xe đạp, xe đạp điện xuất khẩu đi Mỹ. Đối với nhóm mặt hàng pin năng lượng mặt trời, kiểm tra phát hiện 5/5 DN vi phạm xuất xứ. Kiểm tra phát hiện 12/12 DN vi phạm xuất xứ với nhóm mặt hàng gỗ, đồ gỗ nội thất; 2 DN thủy sản có hành vi khai sai xuất xứ hàng xuất khẩu. Ngoài ra, còn phát hiện 1 DN không được Bộ Công thương, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam cấp ủy quyền để thực hiện việc thẩm định, cấp C/O nhưng vẫn tự phát hành C/O cho nhiều DN trên cả nước.