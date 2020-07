Hải quan TP.HCM giảm thu ngân sách hàng chục tỉ đồng mỗi ngày do Covid-19

Theo lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM, do ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 , số thu ngân sách từ tháng 5 của Hải quan TP.HCM bắt đầu giảm dần. Cụ thể, trong tháng 3, toàn Cục có mức thu trung bình 407 tỉ đồng/ngày, tháng 4 thu trung bình 418 tỉ đồng/ngày. Tuy nhiên, sang tháng 5, mỗi ngày toàn đơn vị thu khoảng 370 tỉ đồng/ngày, tháng 6 tiếp tục giảm xuống trung bình 360 tỉ đồng/ngày và tháng 7 chỉ còn 358 tỉ đồng/ngày.

Trong 7 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã có dấu hiệu giảm so với 6 tháng trước đó, khiến thu ngân sách giảm sâu hơn 18% so với cùng kỳ năm 2019. Nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm sâu nhất rơi vào hàng nhập có thuế cao, chịu thuế tiêu thụ đặc biệt , thuế chống bán phá giá... Trong 7 tháng qua, thu thuế tiêu thụ đặc biệt tại Hải quan TP.HCM giảm 4.300 tỉ đồng, thuế nhập khẩu giảm 2.400 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019.