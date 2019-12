Hạn mặn khốc liệt uy hiếp ĐBSCL

Tiền Giang và Long An cấp bách chống mặn Ngày 23.12, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết đã ký công văn khẩn yêu cầu các sở ngành, UBND các huyện triển khai nhanh các giải pháp ứng phó xâm nhập mặn. Sở NN-PTNT phối hợp với Sở TN-MT thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xả thải vào công trình thủy lợi gây ô nhiễm nguồn nước. Sở NN-PTNT tăng cường phối hợp đơn vị quản lý khai thác hồ Dầu Tiếng - Phước Hòa để đề nghị tăng lưu lượng xả nước xuống sông Vàm Cỏ Đông khi độ mặn lên cao để kịp thời đẩy mặn, lấy ngọt. Cùng ngày, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cũng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để chỉ đạo công tác phòng chống hạn mặn. Ông Hưởng yêu cầu Sở NN-PTNT chỉ đạo các phòng NN-PTNT cấp huyện thường xuyên theo dõi tình hình xâm nhập mặn tại địa phương để kịp thời báo cáo, tiếp nhận thông tin từ người dân. Với một số tuyến kinh tiếp giáp với tỉnh Long An, yêu cầu Sở NN-PTNT theo dõi, nếu tình hình xâm nhập mặn diễn biến phức tạp thì chủ động đắp đập ngăn mặn bảo vệ sản xuất.