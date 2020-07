Hàng chục nghìn du khách hủy tour đến Mũi Né

Theo báo cáo của Sở VH-TT-DL Bình Thuận, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh ước đón hơn 1,5 triệu lượt khách, chỉ đạt tỷ lệ 21,9% kế hoạch năm, giảm 47,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, khách quốc tế chỉ đạt 156 nghìn lượt (đạt 17,9% kế hoạch năm, giảm 58% so cùng kỳ năm 2019). Doanh thu từ ngành du lịch khoảng 4.562 tỉ đồng, đạt 26,1% kế hoạch năm, giảm 37,4% so với cùng kỳ năm 2019.