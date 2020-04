Hàng loạt dự án nâng cấp mạng lưới giao thông

Khởi động dự án cũ, triển khai dự án mới

Suốt gần 1 thập niên qua, ùn tắc giao thông là một trong những vấn đề lớn nhất của TP.HCM.

Giao thông là khung xương, là mạch máu của nền kinh tế. Hạ tầng giao thông hoàn thiện sẽ tạo đà để thúc đẩy các nền kinh tế khác phát triển. PGS-TS Nguyễn Bá Hoàng Từ cuối năm 2019 trở lại đây, ngành giao thông TP.HCM đã thể hiện rõ sự chuyển mình. Chỉ trong quý 1 vừa qua, bên cạnh việc triển khai thi công 70 gói thầu thuộc 35 dự án chuyển tiếp từ những năm trước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban QLDA) đã khởi công 10 dự án mới, bao gồm: xây dựng cầu Mỹ Thủy 3 (thuộc dự án Xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy giai đoạn 2); xây dựng hệ thống hầm, cầu trước khu vực Bến xe Miền Đông mới ; xây dựng hạ tầng 9 lô đất - Thủ Thiêm; xây cầu thép An Phú Đông và nạo vét luồng Soài Rạp (giai đoạn 2)...

Trả lời Thanh Niên, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban QLDA, cho biết dự kiến từ nay đến cuối năm, đơn vị này sẽ hoàn thành 3 dự án lớn bao gồm: Hoàn thành nạo vét luồng Soài Rạp giai đoạn 2 vào cuối tháng 6, giúp thông luồng tuyến tới độ sâu 9 m, tạo điều kiện cho các loại tàu hơn 50 tấn thông qua, tiền đề phát triển giao thông thủy của TP.HCM. Sau đó 1 tháng, dự kiến nhánh hầm còn lại của dự án nút giao An Sương sẽ hoàn thiện, tạo thành nút giao 3 tầng, giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ Tây Bắc. Tới tháng 10, cầu An Phú Đông thay thế Bến phà An Phú Đông cũng sẽ “về đích”, xóa cảnh qua sông lụy đò suốt bao năm qua của người dân 2 Q.Gò Vấp và Q. 12.

“Ngoài 3 dự án nêu trên, Ban QLDA đang chuẩn bị kỹ hồ sơ các công trình trọng điểm như khép kín đường Vành đai 2, xây dựng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, chùm dự án giải quyết 2 điểm nóng giao thông khu vực cảng hàng không Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái... để trình HĐND TP trong kỳ họp sắp tới. Năm 2020 sẽ là bàn đạp để các dự án giao thông chính thức vào guồng trong giai đoạn sau”, ông Phúc nhấn mạnh.

Tăng tốc giao thông công cộng

Theo lộ trình mà Ban QLDA đã xây dựng, giai đoạn 2021 - 2025 được coi là thời kỳ của hạ tầng giao thông khi một loạt dự án lớn có hẹn khởi công và về đích. Trong đó, phải kể đến tuyến metro số 1 (tuyến Bến Thành - Suối Tiên).

Đến nay, khối lượng toàn dự án đã đạt 72%. Dự kiến trong năm nay, các hạng mục tiếp theo như lắp đặt hệ thống đường ray, hệ thống cơ điện, thông tin tín hiệu... trên toàn tuyến sẽ được hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ người dân vào cuối năm 2021. Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cùng các sở, ngành cũng đang nỗ lực đẩy nhanh các thủ tục, tháo gỡ vướng mắc để tiến hành khởi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) theo đúng tiến độ vào tháng 10 năm nay.

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đoạn qua Q.Bình Thạnh Ảnh: Ngọc Dương

Ông Lương Minh Phúc đánh giá hệ thống giao thông công cộng chính là lời giải mấu chốt cho bài toán giao thông của TP.HCM. Do đó, bên cạnh hệ thống metro, 1 trong 8 nhóm nhiệm vụ của đơn vị này đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2025 là xây dựng được 6 tuyến buýt nhanh BRT và phát triển hoạt động của mạng lưới 150 tuyến xe buýt truyền thống. Các tuyến buýt BRT đã được nghiên cứu cho phù hợp với đặc điểm giao thông, đô thị của TP.HCM trên cơ sở rút kinh nghiệm từ tuyến BRT của Hà Nội. Tuyến số 1 (Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ) dự kiến có thể được triển khai ngay trong năm sau.

Thực tế, quy hoạch đã có, nhiệm vụ đặt ra lớn, song hầu hết các dự án giao thông của TP.HCM hiện nay đều vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng và vốn.

Xác định rõ điều này, Ban QLDA đã phân mục những dự án mang tính thật sự cấp bách, có tác động lớn để ưu tiên triển khai đầu tiên. Theo ông Phúc, những dự án nằm trong nhóm ưu tiên bao gồm khép kín 14 km đường Vành đai 2. Dự án sẽ được trình HĐND TP thông qua chủ trương vào kỳ họp giữa năm sắp tới, lập dự án, đấu thầu, triển khai giải phóng mặt bằng... trong năm 2021, và quyết tâm về đích năm 2024. Cùng với đó, cụm 10 dự án thành phần giảm ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất , chùm dự án giảm tải khu vực Cát Lái và các dự án mở rộng cửa ngõ như QL50, QL22 cũng sẽ bắt đầu khởi công từ khoảng quý 2 - 3/2021. Song song, các công trình mở rộng, xây mới cầu, đường giải quyết giao thông trục bắc - nam như cầu Nguyễn Khoái, cầu Bình Tiên, cầu Phú Định cũng sẽ khởi công ngay trong năm sau.

“Đây đều là những dự án rất cấp bách, có ý nghĩa quan trọng và không thể chậm trễ thêm được nữa. Ban cùng các sở, ngành quyết tâm dồn lực, hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ trọng tâm này trong nhiệm kỳ 2021 - 2025. Chắc chắn 5 năm tới, tình hình giao thông TP.HCM sẽ thay đổi, cải thiện rất nhiều”, ông Lương Minh Phúc khẳng định.