Hàng ngàn tấn cá tra nằm ao, nông dân lỗ nặng

Ông Lê Ngọc Phát (ngụ xã Tân Hòa, H.Lai Vung, Đồng Tháp) cho hay ao nuôi của gia đình hiện có hơn 2.000 tấn cá tra , kích cỡ từ 1,2 đến 1,3 kg/con, đến kỳ thu hoạch. Do Đồng Tháp đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên không thể bán cá. Không có người mua, ông Phát phải neo cá dưới ao và trung bình mỗi ngày tốn gần 1 tỉ đồng chi phí thức ăn cho cá, để tránh cá bị sụt cân, mất sản lượng.

'Tôi đang thu hoạch cá thì ngày 14.7 tỉnh Đồng Tháp có lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên bị cắt ngang, tới giờ đâu có thương lái nào đến mua. Các hộ nuôi cá ai cũng chờ công ty thủy sản hoạt động trở lại để bán cá. Nếu cứ giãn cách xã hội vì Covid-19 hoài thì dân nuôi cá sẽ bể nợ", ông Phát than thở.

Ông Phát chia sẻ, đến nay gia đình ông đã tốn hàng chục tỉ đồng tiền thức ăn để duy trì đàn cá. Thế nhưng, gánh nặng về chi phí thức ăn không đáng lo bằng sự rủi ro có thể đến với đàn cá bất cứ lúc nào nếu kéo dài neo cá dưới ao. 'Tôi còn may mắn, chứ nhiều bạn bè quen biết qua thời gian dài neo cá dưới ao thì cá chết mỗi ngày 5 - 10 tấn, thiệt hại nhiều tỉ đồng', ông Lê Ngọc Phát nói.

Cùng cảnh ngộ, các ao cá tra của ông Phạm Công Lập (ngụ xã Tân Công Chí, H.Tân Hồng, Đồng Tháp) còn hơn 800 tấn đến kỳ thu hoạch nhưng không có thương lái đến mua. Trong khi đó, giá thức ăn tăng do vận chuyển khó khăn khiến người nguôi càng có nguy cơ lỗ nặng'.

Tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.600 ha diện tích nuôi cá tra, trong đó có 567 ha đến kỳ thu hoạch, sản lượng ước gần 231.000 tấn. Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, giá cá tra nguyên liệu hiện từ 20.500 – 22.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với tuần trước. Với giá này, người nuôi lỗ gần 2.000 đồng/kg.

Hiện lượng cá tra còn tồn tại ao của Đồng Tháp tương đối nhiều do tình trạng thu hoạch khó khăn. Một số doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu đã cắt giảm sản lượng khi phải thực hiện sản xuất 3 tại chỗ chưa kể đa số doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động do chưa đảm bảo quy định 3 tại chỗ. Bên cạnh đó, việc thiếu nhân công thu hoạch, vận chuyển thủy sản đi tiêu thụ cũng bị hạn chế do quy định giãn cách xã hội sẽ tác động đến hoạt động sản xuất cá tra xuất khẩu và thuỷ sản khác. Từ đó người nuôi phải kéo dài thời gian nuôi để chờ tiêu thụ.