Hàng nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng Tết Nguyên đán

Theo báo cáo, tháng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cũng là thời điểm dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, kéo dài nên ảnh hưởng rất lớn đến tình hình xuất nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trong nước. Tuy nhiên, hoạt động buôn lậu , gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép đối với những mặt hàng cấm và mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán tăng mạnh. Đặc biệt, các mặt hàng pháo nổ, rượu, bia, thuốc lá... được vận chuyển gia tăng qua các tuyến đường bộ.

Thống kê từ ngày 16.1 - 15.2 cho thấy, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ gần 1.000 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa ước tính 258,67 tỉ đồng. Số thu ngân sách đạt 8,585 tỉ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 2 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 6 vụ.

Nổi cộm nhất là các vụ buôn lậu ma túy, hàng cấm, vận chuyển trái phép tiền qua biên giới... Đơn cử, ngày 21.1, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Nghệ An) phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện bắt giữ 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túi. Tang vật gồm 4 bánh nghi là heroin có trọng lượng 1395,3 gam; 2 bao ni lông có chứa 29,4 gam viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp. Ngày 22.1, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra lô hàng tại kho NCTS phát hiện 4.000 tuýp kem trị nám nghi vấn là dược phẩm theo Nghị định 54/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Dược. Ngày 23.1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh) phối hợp Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài kiểm tra, kiểm soát phương tiện vận tải nhập cảnh phát hiện đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với số tiền vi phạm lên đến 220 triệu đồng. Trong 2 ngày 27 và 28.1, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan Hà Nội) phối hợp Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền Bắc - Cục Điều tra chống buôn lậu kiểm tra chi tiết toàn bộ hàng hóa thuộc tờ khai nhập khẩu, phát hiện gần 10.000 đèn sưởi ấm hiệu Hitachi, Nova… có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ.

Trong ngày cuối tháng 1.2021, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã phối hợp với Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra lô hàng từ Hàn Quốc về Việt Nam tại kho NCTS phát hiện hơn 1.000 chiếc điện thoại di động và linh kiện điện thoại đã qua sử dụng.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, các vụ buôn bán, vận chuyển sản phẩm vi phạm để bán Tết tăng mạnh. Cụ thể, ngày 1.2, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Cục Hải quan Nghệ An) kiểm tra, kiểm soát, phát hiện 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 30 kg pháo. Kế đó, ngày 2.2, Cục Hải quan Quảng Trị tuần tra, kiểm soát phát hiện 1 lô hàng vô chủ chứa 103 chai rượu do Scotland sản xuất, trị giá hàng hóa vi phạm gần 170 triệu đồng…